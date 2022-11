Tarifa de energia elétrica deve subir, em média, 5,6% em 2023, projeta Aneel

Uma estimativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostra que a tarifa de energia elétrica deve subir, em média, 5,6% em 2023. O dado foi apresentado ao grupo de Minas e Energia do governo de transição nesta quarta-feira (23/11).

Conforme a projeção, a tarifa deve variar de acordo com cada distribuidora. Veja:

7 distribuidoras devem ter reajuste superior a 10%;

15 distribuidoras com reajuste entre 5% e 10%;

17 distribuidoras devem ter reajuste entre 0% e 5%;

13 distribuidoras devem ter reajuste inferior a 0%.

De acordo com a Aneel, a diferença dos percentuais acontece por causa dos custos de compra, transmissão e distribuição de energia.

Em relatório apresentado durante reunião com a equipe de transição, a Aneel ainda enfatizou que o reajuste percentual depende de premissas que podem mudar antes da aprovação do processo tarifário.

A Aneel também não apresentou detalhes sobre os percentuais por tipo de consumidores, que são os conectados em alta tensão (grandes empresas e indústrias) e os conectados em baixa tensão (residências, rurais e pequenas empresas).

Durante o encontro com grupos de mineração e energia, também foram discutidos a abertura do mercado livre, evolução das tarifas, qualidade do serviço, questões relacionadas a tarifas sociais, universalização, qualidade do serviço e satisfação do usuário.

Reajuste da tarifa de energia elétrica em 2022

Dados da Aneel apontam que, neste ano, o reajuste da tarifa de energia para os consumidores conectados em baixa tensão está, em média, 10,83%. O aumento é sentido, especialmente, por consumidores do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Servidores

Durante a primeira reunião realizada entre os diretores da Aneel e a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a agência falou sobre a o déficit no quadro de servidores, que é o maior da história.

Segundo o diretor-geral Sandoval Feitosa, um pedido será feito ao novo governo para realização de concurso público para reposição do quadro de funcionários, visto que o último foi feito em 2010.