Black Friday: shoppings na Grande Goiânia têm horário de funcionamento especial

Chegou a data tão aguardada pelos consumidores que querem descontos nas compras. Hoje, última sexta-feira de novembro (25), acontece a Black Friday, evento que movimenta o comércio nacional e internacional. Pensando nisso, os shoppings e lojas na Grande Goiânia estão com horário de funcionamento especial para atender os clientes.

A Black Friday é a oportunidade ideal para o consumidor aproveitar as promoções tanto presencial, quanto online, com produtos a preços mais acessíveis. Além disso, em alguns locais também há possibilidade de concorrer a prêmios.

Horário de funcionamento dos shoppings na Grande Goiânia na Black Friday

Araguaia Shopping

Neste fim de semana, o shopping vai funcionar com horário estendido. As lojas estão abertas desde às 8h30 e seguem com atendimento até às 22h, nesta sexta (25) e sábado (26). No domingo, o horário de funcionamento é das 8h30 às 18h.

Buriti Shopping

O estabelecimento está com horário de funcionamento estendido nesta sexta (25), mas permanece com horário normal no sábado e domingo. No local, os clientes ainda podem concorrer a prêmios a cada R$ 100 em compras.

As lojas de eletrônicos e outras maiores estão abertas desde às 7h e terão atendimento até às 23h, assim como as demais.

Bougainville

O shopping está com descontos em produtos durante todo o final de semana, entretanto, não terá alteração no horário de funcionamento, exceto a Loja Americanas, que funcionará até às 22h.

Passeio das Águas Shopping

Nesta sexta-feira (25) e sábado (26) as lojas do shopping terão horário especial, com funcionamento até às 23h.

Aparecida Shopping

O local terá atendimento estendido nesta Black Friday, com funcionamento até às 23h nesta sexta e sábado.

Shopping Cerrado

O shopping terá horário de funcionamento normal nesta sexta-feira (25), exceto as lojas de departamento, como Riachuelo, C&A e Lojas Americanas, que terão atendimento até às 23h.

Flamboyant

Nesta sexta (25), o horário de funcionamento será estendido nas lojas do shopping, com atendimento até às 23h. Além disso, os clientes também poderão concorrer a um carro.