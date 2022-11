Nerópolis terá meia-tarifa no transporte coletivo a partir deste sábado (26)

Nerópolis é a segunda cidade da região metropolitana a receber o benefício de meia-tarifa no transporte coletivo. O serviço já havia sido implantado em setembro deste ano em Senador Canedo.

Desta forma, os usuários pagarão apenas meia-tarifa, no valor de R$ 2,15, para circular em linhas internas do município. A operação terá início neste sábado (26/11) em duas linhas alimentadoras, 957 e 958. O benefício da meia-tarifa é voltado a qualquer morador da cidade que embarcar no transporte coletivo que faça rotas internas.

Antes, os passageiros pagavam R$ 4,30 para utilizar o sistema dentro da cidade. Agora, o valor só será pago caso o usuário precise se locomover para outros destinos, como Goiânia, por exemplo.

Desta forma, o usuário vai acessar diretamente o ônibus e, nele, fazer a validação do cartão. Neste momento, será debitado outros R$ 2,15 de complemento para seguir a viagem.

Bilhete Único e meia-tarifa no transporte coletivo

De acordo com a RMTC, o Bilhete Único será utilizado para que o usuário pague a meia-tarifa local (faça suas viagens internas), assim como viabilizar, quando for o caso, o acesso ao segundo trecho e pagamento da segunda meia-tarifa.

O passageiro ainda poderá usar o Bilhete Único como benefício para mais viagens gratuitas, por um período de até 2h30, contando a partir da sua primeira validação (sua origem).

