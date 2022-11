Professores da rede municipal de Goiânia denunciam desmonte do EJA

Profissionais e professores da rede municipal de ensino de Goiânia vem denunciando um provável desmonte do EJA, a Educação de Jovens e Adultos do município.

Na quarta-feira (23/11) o Sindicato dos Servidores da Educação de Goiânia (SIMSED) promoveram uma manifestação em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação (SME) contra a reestruturação do EJA na capital.

A SME lançou, nesta semana, um projeto que prevê mudanças na grade curricular dessa modalidade de ensino que, segundo a pasta, já deve ser implantada no próximo ano.

Os professores alegam que a reestruturação que a prefeitura deseja fazer no EJA deve gerar um déficit de aprendizagem para os alunos. De acordo com o projeto, turmas de níveis diferentes de ensino serão unificadas, além disso, disciplinas como Matemática e Língua Portuguesa terão aumento no número de aulas. As demais disciplinas terão redução.

Entenda a reformulação do EJA

Segundo o documento com as normativas do EJA para 2023, o planejamento “visa promover e facilitar o desenvolvimento integral dos estudantes”, como também promover “um acompanhamento individualizado, que possibilita aos estudantes a apropriação dos conhecimentos nãoconsolidados”.

Além disso, o projeto vai dispôr de 55 unidades educacionais com a modalidade EJA e unificar as 1ª e 2ª séries por entender que “os estudantes destas atuais duas séries estão no mesmo momento de aprendizagem”.

Também serão feitas redistribuição de aulas, aumentando a carga horário de Língua Portuguesa e Matemática e diminuindo as demais.

Veja abaixo como ficará a distribuição de disciplinas:

Língua Portuguesa – 4

Matemática – 4

Arte – 2

Ciência – 2

Educação Física – 2

Geografia – 2

História – 2

Língua Inglesa – 2

Professores tem sido contra o projeto desenvolvido pela SMS. O entendimento é que as mudanças no EJA, que já é uma modalidade que busca oferecer educação e capacitação às pessoas que, por diversos motivos, não concluíram a Educação Básica na idade certa, vai precarizar ainda mais o programa.

O Portal Dia procurou a SME para um posicionamento, mas até o fechamento desta matéria não tivemos retorno. O espaço permanece aberto.