Mês de dezembro terá bandeira tarifária verde, diz Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (25/11), que o mês de dezembro deste ano terá a bandeira tarifária verde para a conta de luz dos consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Este é o oitavo mês seguido sem cobrança adicional na conta de energia elétrica.

De acordo com a Aneel, as condições de geração de energia estão boas no país, o que possibilita a medida. “Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas, as quais possuem um custo mais baixo. Dessa forma, não é necessário acionar empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termelétricas”, disse em nota.

Sistema de bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias foi lançado em 2015 pela Aneel e reflete os custos variáveis de geração de energia elétrica. As bandeiras são divididas em três níveis, que indicam quanto está custando para o SIN gerar energia usada pelos consumidores.

Quando a bandeira está verde, significa que não há qualquer acréscimo para os clientes. Por outro lado, quando a bandeira está vermelha ou amarela a conta sofre acréscimos, que variam de R$ 2,989 (bandeira amarela) a R$ 9,795 (bandeira vermelha patamar 2) a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Leia também: