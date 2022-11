Ceasa Goiás, em Goiânia, promove 2ª edição de Festa do Pequi

A Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás), em Goiânia, realiza, na terça-feira (29/11), a partir das 9h, a 2ª edição da Festa do Pequi. Assim, a festa, que acontece no auge da temporada pequizeira do Estado e da Ceasa/GO, tem objetivo de ressaltar o fato do entreposto de Goiânia ser o que mais recebe e comercializa pequi no Brasil. A 1ª edição do evento aconteceu em novembro do ano passado no entreposto de Goiânia, na BR-153, Km 5,5.

A programação da Festa do Pequi terá a presença da Orquestra de Violeiros de Goiás. Além disso, do grupo de Catira da Associação dos Catireiros, Foliões e Violeiros de Aparecida de Goiânia e da Banda Lira Jaraguense. Ademais, apresentação da Folia de Reis da cidade de Jesúpolis e saudação à coroa do Divino da cidade de Jaraguá.

Para o presidente da Ceasa/GO, Jadir Lopes de Oliveira, a Festa do Pequi, mais do que um evento da empresa, é uma iniciativa para os goianos, porque é importante que Goiás tome posse da “cultura pequizeira”. “Podemos até não produzir em Goiás todo o pequi que chega à Ceasa, porém, o mais importante é que nós comercializamos mais do que qualquer central e aqui recebemos o supra sumo do fruto do país”, esclarece Jadir.

O presidente acrescentou que a organização da Festa do Pequi faz questão de que o evento ressalte a goianidade, com atrações culturais e folclóricas.

Pequi de todas as origens

Minas Gerais e Goiás são os dois maiores produtores de pequi no País. Porém, se o assunto é venda e recebimento do produto, a Ceasa Goiás assume a liderança. Dessa forma, em 2021 foi contabilizado o recebimento de mais de 7,1 mil toneladas de pequi no entreposto goiano. As vendas da última safra representaram um aporte financeiro de mais de quase R$ 10 milhõpes. Só este ano, desde de setembro, com a chegada dos primeiros frutos, já foram mais de 2 mil toneladas e R$ 2,5 milhões3 comercializados.

Destaca-se também que a Ceasa comercializa bem mais pequi do que é extraído no estado. Do total vendido em 2021, somente pouco mais de 2 mil toneladas têm origem goiana. Dessa maneira, o pequi começa a chegar no Ceasa Goiás em setembro, com a remessa do Tocantins, que representa cerca de 30% de tudo que entra do produto no entreposto goiano.

O pequi tocantinense mantém a demanda até meados de outubro. Além disso, o pequi de Minas Gerais pode ser encontrado na Ceasa em dezembro, e é o responsável pela comercialização até janeiro. Com menos expressividade, o pequi matogrossense pode ser encontrado no mercado em meados do mês de novembro.

Segundo os organizadores da 2ª edição da Festa do Pequi, o fruto originário do Noroeste goiano, às margens do Rio Araguaia, que é considerado o “filé mignon” dos pequis na Ceasa Goiás. Isso por apresentar caroços maiores, mais ricos em polpa e sabor. Quando a produção de São Miguel do Araguaia chega ao local e às feiras, ela apresenta preço mais elevado, justamente por representar o que de melhor se produz em relação ao fruto.

Serviço: 2ª Edição da Festa do Pequi Ceasa Goiás

Quando: Terça-feira (29/11)

Horário: Das 9h às 13h

Onde: Ceasa Goiás | BR-153, Km 5,5 – Jardim Guanabara