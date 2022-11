Com vitória sobre a Suíça, Brasil garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Mesmo com sufoco, Brasil levou a melhor no jogo contra a Suíça e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. Com o triunfo, o Brasil segue 100% na Copa do Mundo com duas vitórias e três gols marcados.

A classificação veio com o único gol da partida nesta segunda-feira (28/11), marcado por Casemiro. Aos 37 minutos do segundo tempo, um passe de Rodrygo deixou o volante Casemiro na cara do gol, que deu um chute cruzado e mandou a bola para o fundo da rede, sem chances de defesa para o goleiro. Este foi o sexto gol de Casemiro em 67 jogos com a camisa amarela.

A vitória foi a primeira da seleção brasileira sobre a equipe europeia em mundiais, após dois empates (na Copa de 1950, disputada no Brasil, e da Copa de 2018, na Rússia). A classificação veio sem Neymar, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Ele sequer foi ao estádio com a delegação, mas acompanhou o jogo no hotel onde a equipe está hospedada.

Copa do Mundo: classificado para oitavas, Brasil enfrenta Camarões no próximo jogo

Com o resultado, o Brasil marca seis pontos e continua liderando o grupo G, garantindo seu lugar nas oitavas de final. A seleção precisa apenas de um empate contra Camarões para terminar a rodada na primeira posição do grupo.

O segundo lugar da chave é ocupado pela Suíça, com três pontos, podendo ainda roubar a liderança. Camarões e Sérvia têm um ponto cada e permanecem com chances de classificação.

A última rodada do grupo será realizada na próxima sexta-feira (2/12), com dois jogos acontecendo de forma simultânea, às 16h no horário de Brasília. O Brasil enfrenta Camarões, enquanto a Suíça tem um embate contra a Sérvia.