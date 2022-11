Emissora de TV no interior do estado contrata novo apresentador e faz estreia surpreendente em dezembro

O “Cidade em Foco” é a grande aposta da TV Rio Verde, canal 3.1 para 2023. É um formato novo, diferente e claro, ousado, com transmissão simultânea na emissora e mídias digitais (YouTube, Facebook e Instagram), de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 13h30.

O programa terá reportagens, entrevistas ao vivo abordando os principais assuntos do momento, espaço para o agronegócio e claro, participações em tempo real via WhatsApp e Instagram.

Com passagens pelo Canal Rural, Record e SBT, o apresentador Leonardo Freitas está há mais de 10 anos no jornalismo. “Fico feliz em agora ter a chance de voltar a conversar com o público num horário que já sou bastante conhecido, no almoço. Sempre tive o compromisso com a verdade e com o bom humor, e claro, isso vai continuar nesse novo desafio que o público vai comparecer, tenho certeza”, diz Leonardo.

Leonardo chegou a marcar primeiro lugar em audiência em Goiânia. O apresentador já bastante conhecido no interior do estado retorna para assumir a responsabilidade de comandar uma hora de programa ao vivo, de segunda a sexta-feira.

“Eu nunca cheguei numa emissora de TV para fazer algo mal feito. Sempre tive colegas de trabalho empenhados na entrega. Entregamos sempre um programa de alto nível e com olhar atento as necessidades da comunidade. A pauta do programa sempre foi compartilhada com as opiniões do público”.

A repercussão comercial já é comemorada na emissora, mesmo antes de entrar no ar, o programa já acumula até o momento 8 cotas de patrocínio já foram contratadas, e já há outras em andamento, demonstrando o quanto o apresentador agrega também em audiência e faturamento.

Não perca, Cidade em Foco, a partir de 5 de Dezembro, na TV Rio Verde, faça uma busca automática de canais e conheça o programa através do canal 3.1.