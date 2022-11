Padre Fábio de Melo abre Natal do Bem no Oscar Niemeyer nesta terça (29)

O Natal do Bem, evento que é realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), será inaugurado nesta terça-feira (29/11) com o show do Padre Fábio de Melo.

A cerimônia de abertura contará com a tradicional Cantata de Natal, apresentada pelo Coro Infantil Gustav Ritter, e a Parada Natalina, com a participação de diversos personagens fantasiados, além de desfiles temáticos.

A grande atração do primeiro dia do Natal do Bem é o show do Padre Fábio de Melo. Os goianos de todas as idades poderão conferir, gratuitamente, a apresentação começa às 9h desta terça e vai acontecer no Palácio da Música.

Os ingressos para o show são limitados, devendo ser retirado na sede da OVG, no Setor Bueno, e nas unidades do Sesc do Centro, Universitário, Campinas, Cidadania e Faiçalville.

Natal do Bem contará com diversas “casinhas” em tamanho real

Um dos grandes atrativos do Natal do Bem são as “casinhas” em tamanho real, todas com enfeites de Natal que dão ao público a sensação de estarem em lugar encantado. São diversos personagens vivos que vão interagir com o público de forma descontraída e divertida.

Além disso, o evento apresentará diversas cenas teatrais, como também as clássicas músicas de Natal, que serão interpretadas por bailarinos, cantores e artistas circenses. Haverá também distribuição de pipoca e algodão doce.

O público que visitar o local poderá registrar o momento com os familiares e amigos ao lado de grandes peças decoradas e show de luzes, além de um belo presépio. O evento conta ainda com a Vila Gastronômica.

No Natal do Bem, a criançada ainda poderá se divertir com inúmeras apresentações de dança, música, arte circense e várias opções de brinquedos. Durante todos os dias do evento, acontecerá projeções mapeadas, como também a cerimônia de acendimento das luzes, com o “Guardião da Luz”.

O governador Ronaldo Caiado, a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, e a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, inauguram o Natal do Bem, nesta terça-feira (29/11), às 18h30.

Natal para todos

Na edição deste ano, o Natal do Bem foi pensado para acolher a todos com dignidade e respeito. Por isso, todo o ambiente recebeu vários elementos visuais, auditivos e táteis para transformar as atrações em opções acessíveis a todos os públicos.

Além disso, o espaço contará com estrutura acessível para receber pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. À este público, serão disponibilizadas 1.300 vagas de estacionamento gratuitas durante todas as noites do evento.

Somente no ano passado, o evento recebeu cerca de 200 mil pessoas durante todos os dias da festa. Em 2022, a organização espera que esse número seja ainda maior, colocando o Natal do Bem como uma das maiores celebrações natalinas do país.

O Natal do Bem é realizado pelo Governo de Goiás em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).