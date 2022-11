Saneago promove feirão de negociações com descontos de até 80%

A Saneago promove, a partir desta segunda-feira (28/11), o Feirão de Negociações que concede descontos de até 80% em juros e multas para pessoas que possuam débitos junto à companhia.

O Feirão da Saneago, que vai até o dia 29 de dezembro deste ano, está disponível para clientes que estejam com contas de água atrasadas até a referência de abril de 2022.

Os descontos de até 80% sobre os valores de multa, juros e atualização monetária são concedidos mediante pagamento à vista. Em casos de parcelamento de débitos, os descontos são progressivos podendo variar de 20% a 75%, conforme a negociação. Além disso, a Saneago disponibiliza parcelamentos em até 200 vezes.

Saiba como participar do Feirão de Negociações da Saneago

Para participar da ação promovida pela Saneago, basta procurar as agências de atendimento presencial da companhia ou as unidades do Vapt Vupt, mediante agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br.

Em caso de negociação à vista, os interessados em fazer pode ser tanto o proprietário do imóvel, quanto terceiros interessados, desde que apresente o documento de identidade ou CPF, além de telefone de contato.

Para as negociações parceladas somente o proprietário do imóvel poderá fazê-la, mediante apresentação de identidade, CPF e telefone para contato, além de documento que comprove a posse do imóvel. Em caso de o cliente não ser proprietário do imóvel, deverá portar uma procuração com poderes específicos para a negociação dos débitos.

Além disso, o cliente que tenha a titularidade da conta, embora não seja proprietário do imóvel, poderá prosseguir com a negociação normalmente.

Em caso de dúvidas, entre em contato pela Central de Relacionamento, por meio do 0800 645 0115; ou via WhatsApp, pelo número (62) 3269-9115.