Vereadores não têm articulado sucessão de Policarpo na Câmara, diz Welton Lemos

Os vereadores Welton Lemos (Podemos) e Ronilson Reis (Brasil 35) disseram ao Portal Dia que a informação de que vereadores da capital estariam articulando uma suposta sucessão do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), é falsa.

De acordo com vereador Welton Lemos, Policarpo já está reeleito e vai para o terceiro mandato. “Ano passado ele já foi reeleito com antecedência para o terceiro mandato e a gente sabendo disso, por quê teria articulação em função de uma situação como essa? Não tem.”, pontuou o vereador.

Ao ser questionado sobre uma suposta articulação entre outros vereadores Lemos afirma que “não tem conhecimento e que nunca participou de nenhuma movimentação neste sentido” e que sua preocupação é “simplesmente fazer um bom trabalho na Câmara Municipal”, acrescenta.

O vereador Ronilson Reis disse que refuta qualquer boato sobre nova eleição da mesa diretora. “É de conhecimento de todos que existe uma ação no STF contestando a reeleição de Policarpo que já vai para o terceiro mandato, mas quem protocolou essa ADPF foi o Pros. Eu não sou vereador reeleito pelo Pros. Não tenho nenhuma ligação com o Prós e muito menos com as pessoas que estão, supostamente, articulando qualquer tipo de eleição da mesa diretora”, afirma Ronilson Reis.

Ação no STF discute ilegalidade sobre terceiro mandato de Romário Policarpo

Policarpo foi reeleito presidente da Câmara para o biênio 2023/24, com antecedência, pela terceira vez consecutiva, no dia 30 de setembro de 2021. No entanto, a sua reeleição tem sido alvo de polêmicas. Inclusive está sendo movida no Supremo Tribunal Federal (STF), uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), protocolada pelo Pros, que busca impedir que Policarpo exerça seu terceiro mandato.

Há ainda posicionamento divergente entre a Procuradoria Geral da República (PGR) e a Advocacia Geral da União (AGU). A primeira defende que Policarpo assuma o terceiro mandato, em contrapartida, a AGU pede que seja realizada uma nova eleição para presidência da Câmara Municipal de Goiânia.

Ainda não há uma decisão por parte do STF, portanto, até o momento, Policarpo deve continuar seu terceiro mandato à frente da Câmara de Vereadores de Goiânia para o biênio 2023/24, a partir do dia 1° de janeiro de 2023.