Basileu França, em Goiânia, apresenta exposição Cerrado Invisível

A exposição Cerrado Invisível, da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, está aberta ao público até o dia 2 de dezembro, na Galeria de Artes da instituição, em Goiânia, das 18h às 21h. Assim, a mostra é uma imersão aos detalhes de um dos principais biomas do Brasil. Ela pretende levar o visitante à reflexões sobre a sua integração com a natureza.

Segundo o curador da exposição, Alexandre Liah, a natureza clama pela ajuda de todos os povos. “Ela é o que corre em nossas veias. É o que nos alimenta, nos fornece ar, e tudo que é necessário para permanecermos vivos”.

A coordenadora de Artes Visuais e também curadora da exposição Cerrado Invisível, Gisele Jacinto, diz que entender a natureza e a sua importância é perceber as suas dores e suas potências. “A força da natureza e sua beleza nos impacta, nos move, e nos mantém vivos”, complementa.

Desse modo, o público poderá “passear” por Acácias, Barus, Cedros, Aroeiras, Araticuns. Além disso, Angicos, Ipês, Jequitibás, Mulungus, Paineiras, Jatobás, Tamboris e Sibipirunas. Ademais, Pororocas, Paus Terra, Jambos, Jenipapos, Mamicas de Porca, Ingás, Fedegosos e Jacarandás.

Cerrado

O Cerrado é o segundo maior bioma encontrado no Brasil. Dessa maneira, é localizado no Planalto Central, e abrange os estados de Goiás, Bahia, Maranhão, Ceará, Piauí e Rondônia. Além disso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal. Possui uma fauna e flora rica e diversa, que sofre influência do clima predominante de suas regiões. O bioma tem grande importância para o equilíbrio do nosso ecossistema.

A exposição é uma realização da EFG em Artes de Goiás Basileu França, instituição ligada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Serviço: Basileu França apresenta exposição Cerrado Invisível

Quando: até o dia 2 de dezembro (sexta-feira)

Onde: Galeria de Artes Basileu França – Av. Universitária, nº 1.750 – Setor Leste Universitário

Horário: Das 18h às 21h

Mais informações: @escolabasileufranca

Entrada: Gratuita

Gisele Jacinto