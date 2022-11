Cine Cultura, no Centro de Goiânia, recebe Festival Lanterna Mágica

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, recebe, a partir desta quarta-feira (30/11), a 5ª edição do Festival Lanterna Mágica. Assim, este é um dos principais eventos de animação do Brasil, e que traz um panorama do que está sendo produzido dentro deste estilo pelo mundo. A abertura acontece às 19h30, com a exibição do filme Meu Tio José, do diretor baiano Ducca Rios.

O Festival Lanterna Mágica, em Goiânia, segue até o próximo sábado (3/12) com uma vasta exibição de curtas, médias e longas metragens de animação. Foram selecionadas produções nacionais e internacionais que dificilmente são exibidas no circuito comercial de cinema. Desse modo, a diversidade cultural é uma das marcas do festival, que traz filmes de diretores dos Estados Unidos, França, Alemanha e Coreia do Sul. Além disso, Israel, Espanha, Argentina, Irã, Estônia, Austrália e Taiwan.

Goiás também conta com dois representantes no Lanterna Mágica. Dessa maneira, o diretor Paulo Gc Miranda participa com o longa A Ilha de Ilús e com um episódio da série O Parque de Adelín. Ademais, Iuri Moreno com o curta A Menina Atrás do Espelho.

Mais sobre os escolhidos

Neste ano, 204 filmes foram inscritos, sendo selecionados aqueles com qualidade técnica de animação. O destaque fica para o roteiro, trilha sonora e personagens. Os curadores, Iuri Moreno e Lara Morena, que também são organizadores do evento junto com Camila Nunes, levaram em consideração ainda o impacto que as produções podem causar no público, seja por meio do riso, emoção ou choro.

Além das mostras nacionais e internacionais, o festival promove também uma mostra infantil. Dessa maneira, ela acontece no sábado (3/12), a partir das 14h. Nela serão exibidos os filmes “Meu nome é Maalum”, de Luísa Copetti (RJ), “Coelhitos e Gambazitas”, de Thomate Larson (SP) , “Laika & Nemo”, de Jan Gadermann (Alemanha) e “Nesta Rua”,, do Projeto O Brasil de Tuhu (RJ). Além disso, “Eu nunca contei a ninguém”, de Douglas Duan Alves de Albuquerque (PE), “Piropiro”, de Miyoung BAEK (Coréia do Sul) e “Ewé de Òsányín: o segredo das folhas”, de Pâmela Peregrino (BA).

O Festival

O Lanterna Mágica é um festival internacional de animação que tem o intuito de promover e difundir o mercado de animação brasileiro e mundial. O festival acontece na cidade de Goiânia, Goiás anualmente e fez sua estreia no calendário mundial em 2017. Assim, a programação inclui mostras competitivas e não competitivas, oficinas, estudos de caso, palestras e algumas surpresas a mais.

Os filmes inscritos passam por uma curadoria oficial, formada por convidados que atuam na área do mercado audiovisual de animação, e integram as mostras competitivas, não competitivas e especiais. As premiações são feitas a partir da escolha dos jurados e do público que acompanha as exibições.

O festival é uma realização da Caolha Filmes, que produz animações e conteúdos voltados ao público infantil e infanto-juvenil, como curtas, séries e longas. O Lanterna Mágica tem direção geral de Camila Nunes, Iuri Moreno e Lara Morena.

Confira AQUI a programação completa.

Serviço: 5ª Edição do Festival Lanterna Mágica

Quando: De 30 de novembro a 3 de dezembro

Onde: Cine Cultura – Praça Cívica

Entrada: Gratuita

Abertura: Quarta-feira (30/11), às 19h30