Forte chuva em Goiânia causa alagamentos, queda de árvores e falta de energia

Na tarde desta segunda-feira (28/11), a capital goiana foi atingida por uma forte chuva, causando alagamentos, quedas de árvores e deixando inúmeros bairros sem energia.

De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, há ainda possibilidade de formação de tempestades em várias regiões do estado.

“Nós temos calor, nós temos umidade e isso favorece essas áreas de instabilidade e podem trazer chuvas volumosas”, disse Amorim.

Em todo o município de Goiânia foi registrada chuvas variando entre 12mm a 50mm. Vários pontos da cidade tiveram alagamentos e quedas de árvores com o temporal.

Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), somente na capital foram registradas 78 quedas de árvores. Além disso, inúmeros bairros da capital também sofreram com a falta de energia.

A Andréa Andrade, moradora do Jardim América, disse que até a manhã desta terça-feira o prédio onde mora está sem energia.

“A queda de energia veio ontem a tarde, com aquela chuva enorme e estamos até agora sem energia e nenhuma previsão dela voltar”, destacou Andréa.

Na Avenida Anhanguera, da capital, uma árvore caiu e a via ficou alagada. Veja vídeo:

Procurada pelo Portal Dia, a Enel Goiás informou que duas fortes chuvas, com rajadas de ventos acima de 70 km/h, atingiram Goiânia e região Metropolitana na tarde de ontem, causando grandes danos à rede elétrica.

A companhia ainda disse que os bairros mais afetados da capital foram Jardim América, Setor Jaó, Setor Bueno, Setor Santa Genoveva e Setor Oeste.

De acordo com a Enel Goiás, a distribuidora “aumentou em 190% as equipes em campo e ressalta que mais de 70% dos clientes impactados de Goiânia e Região Metropolitana estão com o fornecimento de energia normalizado”, pontuou.

Cimehgo alerta para riscos de tempestades para esta terça-feira, em Goiás

Segundo a Cimehgo, Goiás está sob risco potencial de formação de tempestades para esta terça-feira.

O órgão avalia que a combinação calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do estado. Além disso, o fenômeno La Niña tem afetado diretamente o clima em Goiás.

“Com isso teremos pancadas de chuvas isoladas que podem viracompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo”, disse o boletim da Cimehgo.