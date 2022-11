Polícia continua buscando pistas de adolescente que sumiu após ir a padaria em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) continua investigando o caso da adolescente Luana Marcelo, de 12 anos, que desapareceu após ir a uma padaria em Goiânia. Um vídeo mostra parte do trajeto da menina momentos antes dela sumir. (Veja abaixo)

A mãe da menina relatou que a filha desapareceu no domingo (27). Ela conta que a filha não passava por problemas de saúde ou pessoais e nunca saiu de casa sem avisar. No dia do desaparecimento ela estava com uma blusa estampada do Tik Tok, uma bermuda e cabelo preso.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento que a adolescente faz o trajeto até a padaria e volta com uma sacola na mão. Quando ela entra na rua de casa o circuito de monitoramento não filma mais a menina e ela não é mais vista.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s92179e76-f2de-4b69-b365-a412ee9b7fdd’]

Suspeito no caso de adolescente que sumiu após ir a padaria em Goiânia é ouvido pela polícia

Nesta segunda-feira (28/11), um suspeito do caso foi ouvido na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Ele já possui passagem na polícia por estupro.

Após prestar depoimento, o homem foi levado para o Instituto de Criminalística para retirar material genético. Além disso, o carro dele, um celta branco, também passou por perícia para verificar se a menina esteve dentro do veículo.

De acordo com a polícia, uma imagem mostra o veículo do suspeito no Madre Germana 2, mesmo setor onde Luana Marcela desapareceu. O homem acabou sendo preso.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia procura pela menina com ajuda da população e de cães farejadores.