Por causa das fortes chuvas em Goiânia, lançamento do Natal do Bem é adiado

O lançamento do Natal do Bem, que estava previsto para esta terça-feira (29/11), precisou ser adiado por causa das fortes chuvas na tarde desta segunda-feira (28), em Goiânia. Diversas ocorrências foram registradas na capital, como queda de árvores, alagamentos e falta de energia.

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), responsável pelo evento, o lançamento foi adiado para o próximo sábado, 3 de dezembro. A adequação do calendário foi feita para que a equipe realize a manutenção de todo o cenário, garantindo a segurança e o bem-estar de todos que passarão pelo evento.

Um show do Padre Fábio de Melo estava programado para o lançamento, mas foi reagendado para o dia 23 de dezembro. Os ingressos continuarão válidos para a nova data da apresentação.

“Certos de que realizarão uma festa de Natal inesquecível, o Governo de Goiás e a OVG contam com a compreensão de todos.”, informou em nota.

Natal do Bem 2022

A cerimônia de abertura contará com apresentação de uma Cantata de Natal do Coro Infantil Gustav Ritter, uma Parada Natalina com desfiles temáticos e a participação de personagens para interação com o público.

O público que visitar o local poderá apreciar grandes peças decoradas e show de luzes, além de um belo presépio. O evento conta ainda com a Vila Gastronômica. Durante todos os dias do evento, acontecerão projeções mapeadas, como também a cerimônia de acendimento das luzes, com o “Guardião da Luz”.

No Natal do Bem, a criançada ainda poderá se divertir com inúmeras apresentações de dança, música, arte circense e várias opções de brinquedos. Haverá, ainda, distribuição de mais de 500 mil brinquedos, entre bolas, bonecas e carrinhos, para as 246 cidades goianas.