Caso Luana Marcelo: casa da mãe de homem que confessou crime é incendiada

A casa da mãe de Reidimar Silva, autor confesso do homicídio da adolescente Luana Marcelo, de 12 anos, foi arrombada e incendiada nesta terça-feira (29/11), em Goiânia.

A residência fica localizada no setor Madre Germana II, mesmo bairro onde Luana morava e também onde foi encontrada morta. Poucas horas depois que o caso veio à tona, populares invadiram o local e atearam fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência, apenas um cômodo do local foi atingido pelas chamas e, apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A autoria do incêndio ainda deve ser investigada pela Polícia Civil.

A mãe do suspeito, assim que soube da prisão do filho por ter cometido o crime, entrou em desespero e chorou em frente a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Detalhes do caso Luana Marcelo

A adolescente de 12 anos sumiu no último domingo (27) depois que saiu de casa para ir à padaria. No caminho de volta, quando entrou na rua de casa, Luana não foi mais vista.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s92179e76-f2de-4b69-b365-a412ee9b7fdd’]

Através de imagens de câmeras de segurança a polícia verificou que o carro do suspeito passou perto da menina duas vezes. Por isso, começou a investigá-lo.

Nesta terça-feira (29), a polícia conseguiu a confissão do suspeito, que deu detalhes de como matou a menina. O corpo dela foi encontrado enterrado no quintal da casa dele.

À polícia, o homem disse que não estuprou e garota, mas confessou que fez o uso de drogas antes do assassinato. Reidimar já foi preso por receptação e roubo e foi apontado como suspeito de um estupro ocorrido em 2015.

Caso Luana Marcelo: Autor do crime fala como abordou e matou a menina; veja vídeo

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil e o corpo da menina deve passar por exame DNA para identificação, já que ele foi carbonizado.