Covid-19: Aparecida amplia vacinação infantil para todas as crianças a partir de 6 meses

A Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia amplia, a partir desta quarta-feira (30), a vacinação infantil contra a Covid-19 para todas as crianças de 6 meses e menores de 3 anos. Antes, a imunização estava disponível apenas para o crianças com comorbidades nesta faixa etária.

No total, sete postos estão disponíveis para a vacinação das crianças, sendo:

Central de Imunização

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Santa Luzia

UBS Bairro Cardoso

UBS Veiga Jardim

UBS Bandeirantes

Maternidade Marlene Teixeira

As Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) funcionam de segunda a sexta das 8h às 16h. A Central de Imunização está aberta de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábado das 8 às 13h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira funciona de segunda a sexta das 8h às 18h.

Para garantir a imunização das crianças, os responsáveis devem apresentar certidão de nascimento ou RG, cartão SUS ou CPF e cartão de vacinação. Caso outra pessoa leve a criança, será preciso assinar um termo de autorização no momento da aplicação.

Vacinação infantil contra Covid-19

Conforme nota técnica do Ministério da Saúde, a vacinação de crianças acima de 6 meses e menores de 3 anos deve ser feita com a Pfizer específica para este público. No total, devem ser aplicadas três doses, sendo que o intervalo entre a primeira e segunda dose é de 4 semanas e o da segunda para a terceira dose é de 8 semanas.

A Prefeitura de Aparecida estima que 20.439 crianças nesta faixa etária sejam imunizadas. Até o momento, apenas 106 doses foram aplicadas em crianças menores de 3 anos. O município recebeu 970 doses do imunizante pediátrico.

De acordo com a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, a procura pela vacinação está baixa no município. “Agora, com a ampliação da imunização para as crianças sem comorbidades, acredito que a demanda irá aumentar. É muito importante que os pais se conscientizem sobre a segurança e a importância da vacinação também entre as crianças.”.