Goiás tem 27 casos da nova variante ômicron em nove municípios

Goiás já conta com 27 casos de Covid-19, da nova variante ômicron, sublinhagem BQ.1, em nove municípios goianos. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

De acordo com a pasta, foram sequenciadas 94 amostras de Covid-19 entre os meses de outubro e novembro, onde identificaram a sublinhagem BA.5 em 60 amostras, correspondendo a 64% do total pesquisado. Além disso, outras sublinhagens foram identificadas em 19 amostras, representando 20%.

A sublinhagem BQ.1 foi identificada em 15 amostras, ou seja, 16% do total, nos municípios de Goiânia, Senador Canedo, Valparaíso de Goiás, Alexânia, Anápolis, Caldas Novas, Jaraguá e Mineiros.

Somente a cidade de Aparecida registrou 12 casos da sublinhagem BQ.1, das 26 amostras pesquisadas.

Não há registro de hospitalização pela nova variante ômicron em Goiás

Segundo o levantamento da SES-GO, em nenhum dos 27 casos da sublinhagem BQ.1, houveram hospitalização, sendo que a maioria evoluiu para a cura.

A SES-GO ainda informou que neste mês de novembro houve um aumento expressivo nos casos notificados de Covid-19. Somente da primeira semana deste mês para a segunda, a secretaria observou um aumento de 198,8% nos casos, mantendo a tendência de aumento na terceira semana de novembro, com 1.833 novos casos.

A pasta orienta a população a utilizar máscara facial, sobretudo, as pessoas com fatores de risco para a doença, em especial os imunossuprimidos idosos gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades.

Ela indica a proteção, também, para pessoas que tiveram contato com casos confirmados de Covid-19, como as que frequentam lugares fechados, com má-ventilação, além de serviços de saúde.