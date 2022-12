Tarifa do transporte coletivo não deve ter reajuste em 2023, diz Governo de Goiás

A tarifa do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia não deverá ter reajuste em 2023, sendo mantida em R$ 4,30, é o que anunciou o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) e secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

A Agência Goiana de Regulação (AGR) deve fazer o novo cálculo da tarifa em janeiro de 2023, mas o Governo de Goiás já decidiu que continuará subsidiando 41,2% do custo além da tarifa atual, juntamente com a prefeitura de Goiânia, que também arca com 41,2%, e prefeituras de Aparecida e Senador Canedo, que subsidiam o restante.

Atualmente, o valor do bilhete custa R$ 4,30 para o usuário e é o mesmo praticado desde 2019, mas a tarifa técnica é calculada a R$ 7,26, o que acarreta num subsídio de R$ 2,96 aos cofres públicos. No ano, são revertidos R$ 265 milhões às concessionárias para custear o complemento do valor das passagens, dos quais R$ 110 milhões saem do Tesouro Estadual.

“Desde que assumi o governo, em 2019, o bilhete é de R$ 4,30. Nunca se mudou um centavo, mesmo com a inflação. Trabalhamos para garantir o acesso da população ao transporte público”, destaca o governador Ronaldo Caiado.

Novos modelos de cobrança da tarifa do transporte coletivo

O convênio entre o Governo do Estado e as prefeituras tem possibilitado a manutenção da tarifa e, consequentemente, novos formatos de bilhetagem, como o Bilhete Único, o Passe Livre do Trabalhador e, mais recentemente, a Meia Tarifa, que já foi adotada em Senador Canedo e Nerópolis.

A expectativa da administração é que Trindade e Goiânia sejam as próximas a receberem o benefício, que deve ser estendido para Aparecida e Goiânia ainda no primeiro semestre de 2023, conforme cronograma e adaptação de cada município.

“Primeiro, queríamos lançar um por mês, mas percebemos que demora um tempo para o usuário assimilar cada serviço, se adaptar, como foi com o Bilhete Único, com o Passe Livre do Trabalhador e, mais recentemente, com a Meia Tarifa. Então, foi preciso espaçar mais as datas de implantação, para que ela seja feita de forma ordenada e de fácil assimilação aos usuários”, explica Rocha Lima.