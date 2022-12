Caso Luana Marcelo: exame de DNA confirma que corpo encontrado é da adolescente

Um exame de DNA feito pela Polícia-Técnico Científica confirmou, nesta quinta-feira (1º), que o corpo encontrado no quintal da casa de Reidimar Silva é da adolescente Luana Marcelo, de 12 anos, que desapareceu após ir numa padaria perto de casa, em Goiânia.

O corpo da menina estava enterrado no quintal do suspeito e foi localizado na última terça-feira (29). Os pais da menina precisaram ir ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer a coleta de material genético para ser comparado com o do corpo.

De acordo com o Instituto de Criminalística, a identificação foi feita por meio de DNA pois o corpo foi carbonizado. Após identificado, ele foi liberado para a família, mas ainda não há informações sobre velório e enterro.

À polícia, o homem contou que tentou estuprar a menina antes de matá-la. Posteriormente, ele ateou fogo no corpo, enterrou e jogou cimento por cima da cova onde colocou a menina, no quintal da própria casa, para onde havia se mudado há poucos dias.

Reidimar Silva confessou o crime e passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (30), momento que a Justiça decidiu manter sua prisão preventiva.

Até a divulgação desta matéria, a defesa do suspeito não foi localizada. O espaço permanece aberto.

Desaparecimento de Luana Marcelo

Luana Marcelo desapareceu na manhã do último domingo (27), no Setor Madre Germana II, depois que saiu para ir à padaria. Imagens de câmeras de segurança mostram o trajeto da menina, de ida e volta à padaria. Quando retornava para casa, a menina entrou na rua de casa, sumiu e não foi mais vista. O corpo dela foi encontrado dois dias depois enterrado na casa do suspeito.

