Goiânia inicia vacinação de bebês a partir de 6 meses sem comorbidades

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou a vacinação de bebês contra a Covid-19 com idade a partir de seis meses até três anos de idade, sem comorbidades. As vacinas aplicadas nesta faixa etária serão da Pfizer Baby.

A vacinação, que teve seu início nesta quarta-feira (30/11), segue a Nota de Recomendação número 01/2022 da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O secretário de saúde do município, Durval Pedroso, disse que no mesmo instante que a recomendação chegou, foi determinada “a liberação da vacina para todas as crianças entre seis meses a menores de 03 anos, pois sabemos que há muitos pais ansiosos em garantir essa proteção aos seus filhos”, enfatiza o secretário.

De acordo com a pasta, até esta terça-feira (29/11) já haviam sido aplicadas 142 doses da Pfizer Baby, sendo 34 em crianças com comorbidades e 108, sem comorbidades, através da sobra de doses em frascos abertos, chamada “xepinha”.

Veja onde acontece a vacinação de bebês na capital

Caso Luana Marcelo: casa da mãe de homem que confessou crime é incendiada

Segundo a SMS, a vacinação está sendo realizada em quatro unidades de saúde da capital, entre as 08h e 17h. Veja abaixo os locais:

Centro Municipal de Vacinação (CMV) – Av. Edmundo P. de Abreu, s/n – St. Pedro Ludovico;

Ciams Urias Magalhães – R. Guajajaras, s/n – Norte;

Unidade de Saúde da Família (USF) São Carlos – R. Sc 25, Quadra 28 – Lote 08 – São Carlos;

Cais Goiá – Av. Santa Maria, sn – Góia

Em caso de dúvidas, ligue 62 3524-1500.