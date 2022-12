Projeto Natal na Praça exibe filmes em 13 cidades de Goiás

O Governo de Goiás lança nesta quinta-feira (1º/12), às 19h, em Caldas Novas, o projeto Natal na Praça, que irá exibir filmes com temática natalina em 13 municípios goianos. Assim, o objetivo é reunir famílias para celebrar a data durante o mês de dezembro. As sessões serão gratuitas e realizadas em locais públicos sempre às 19h.

Em Caldas Novas, as edições especiais serão promovidas nesta quinta (1º/12), no Casarão dos Gonzaga. Além disso, na sexta (2/12) na Praça da Família.

O Natal na Praça seguirá para as cidades de Rubiataba (3 e 4/12), Amaralina (5 e 6/12), Mossâmedes (7/12) e Bonfinópolis (8/12). Ademais, em São Luís de Montes Belos (9 e 10/12), São Miguel do Passa Quatro (11/12), Anhanguera (12 e 13/12) e Itumbiara (14 e 15/12). Também em Formosa (16 e 17/12), Cristianópolis (18/12), Santa Rita do Araguaia (19 e 20/12) e Ceres (21 e 22/12).

“É de extrema importância levarmos produções audiovisuais para populações que muitas vezes não têm acesso às salas de cinema convencionais dos grandes centros. A curadoria feita pela equipe do Cine Goiás Itinerante também merece destaque. Nossos servidores selecionam filmes que trazem ludicidade, diversão e conhecimento para toda a família”, destacou o titular da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), Marcelo Carneiro.

O Programa

O Natal na Praça traz para esse período do ano um reforço do projeto Cine Goiás Itinerante, realizado pela Secult em todos os meses com o objetivo de democratizar o acesso ao audiovisual no interior do Estado.

Assim, os pilares do Cine Goiás Itinerante são a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica). Além disso, ações de qualificação e promoção da arte cinematográfica para a população. Geralmente, as equipes permanecem em cada município goiano durante quatro dias para desenvolver as ações. O Cine Goiás já atendeu mais de 150 municípios ao longo de sua existência.