Goiânia terá primeiro Madero com pista drive-thru do Brasil

O Grupo Madero traz para Goiânia o primeiro Madero com pista drive-thru do Brasil. Assim, a novidade será inaugurada ainda neste ano, no complexo da Avenida T-10, no Setor Bueno.

Além do serviço para quem deseja comprar sem ter de sair do carro, esta unidade do Madero também oferece 57 lugares internos e 28 externos para os clientes que preferirem comer no local.

O Madero com pista drive-thru em Goiânia será no formato container, no mesmo local onde funcionava o Dundee Chicken & Burgers. Dessa maneira, segundo a empresa, obras de reforma já estão em andamento para que o espaço receba a nova estrutura.

Apesar da primeira loja do Dundee na cidade ter fechado, os frangos fritos passarão a ser oferecidos nos restaurantes Jeronimo. Desse modo, será possível encontrar o produto nas unidades do Goiânia Shopping, Flamboyant Shopping e nas Avenidas T-4 e T-10 (Setor Bueno).

Com a mudança estratégica, o Grupo Madero incorporou no cardápio do Jeronimo os frangos fritos e o sanduíche de sobrecoxa do Dundee. Dessa forma, os clientes goianos passam a ter mais uma opção gastronômica no complexo.

Madero em Goiânia

Goiânia conta, atualmente, com duas unidades do Madero Steak House, uma no Goiânia Shopping e outra no Flamboyant Shopping. Além disso, uma operação Madero Burger no Passeio das Águas Shopping. Com a inauguração do Madero Container, na Av. T-10, serão quatro unidades na cidade até o final de 2022.