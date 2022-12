Homem é preso suspeito de estupros em série em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás prendeu, em flagrante um homem suspeito de estupros em série em Aparecida de Goiânia. O auxiliar de obras, de 24 anos, é acusado de, em nove dias, violentar ao menos quatro mulheres na cidade.

De acordo com a polícia, o homem vinha sendo investigado desde o dia 22 de novembro, quando a primeira vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia. No dia seguinte, uma outra mulher procurou a unidade para denunciar um crime semelhante, o que levantou suspeitas de que se poderia tratar do mesmo autor.

Dois dias depois uma terceira vítima procurou a polícia para registrar ocorrência de mesma natureza e, na madrugada de 30 de novembro para 1° de dezembro, uma quarta mulher alegou ter sido estuprada por um homem de moto.

Segundo a delegada Cybelle Tristão, “todas as características eram semelhantes, o modo de agir igual, motocicleta preta, ameaça com faca”. pontua.

Suspeito de estupros em série tinha o mesmo modus operandi

A delegada Cybelle Tristão disse ao Portal Dia que as vítimas eram sempre abordadas com uma faca, como forma de coagir as mulheres a subirem na moto e as levassem para uma região mais remota do município. As investigações apontam que as vítimas eram violentadas preferencialmente na região da Serra das Areias.

Conforme relata a delegada, as mulheres vítimas do auxiliar de obras tinham mais ou menos o mesmo perfil. “São trabalhadoras que voltam tarde pra casa, descem sozinhas do transporte coletivo e são atacadas”, explica. Além disso, algumas das mulheres também foram roubadas pelo homem.

Outro fator que levou as investigações a apontar que estavam diante de um estuprador em série eram as palavras proferidas pelo autor dos crimes. Ele foi localizado depois que o aparelho celular de umas das mulheres foi encontrado com um menor.

De acordo com a polícia, o jovem rapaz foi encontrado no Jardim Riviera, em Aparecida de Goiânia. Na abordagem, as mesmas características descritas pelas vítimas foram confirmadas: ele dirigia uma moto e portava capacete preto.

Questionada sobre se o autor do crime tem passagem pela polícia, a delegada disse que ele tem passagem por crime de roubo, receptação e estelionato.

A imagem e a qualificação do preso foi divulgada para identificação de outras possíveis vítimas, conforme o interesse público e seguindo os ditames da Lei 13.869/2019, Portaria 02/2020 e Portaria 547/21 PCGO.