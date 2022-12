Natal do Bem 2022, do Governo de Goiás, terá show da Família Lima

A abertura do Natal do Bem 2022, do Governo de Goiás, acontece neste sábado (3/12), no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e o evento terá, no dia 6 dezembro, a partir das 20h30, um show da Família Lima.

A entrada para a apresentação é gratuita, e os ingressos serão limitados. Dessa forma, poderão ser trocados a partir desta sexta-feira (2/12). Desse modo, a retirada será feita em pontos físicos a partir das 8h, na sede da OVG, no Setor Bueno, e nas unidades do Sesc espalhadas pela capital.

As unidades do Sesc onde poderão ser trocados os ingressos para o show da Família Lima no Natal do Bem 2022, em Goiânia, são: Centro, Universitário, Campinas, Cidadania e Faiçalville. Confira AQUI os endereços.

O evento natalino também terá um show do Padre Fábio de Melo, que acontece no dia 23 de dezembro. O show aconteceria no dia 29 de novembro, mas a abertura teve de ser adiada após fortes chuvas em Goiânia.

Natal do Bem 2022

O funcionamento do Natal do Bem 2022 será até 1º de janeiro de 2023, de terça-feira a domingo, das 18h às 23h. No ano passado, a Vila do Papai Noel do Natal do Bem recebeu um público recorde de visitantes. Dessa maneira, foram quase 200 mil pessoas, entre adultos e crianças. Neste ano, a expectativa é que esse número seja ainda maior.

O evento, que é uma realização da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), promete um show de luzes. Desse modo, serão aproximadamente 800 mil pontos no local.

Os visitantes poderão se divertir na Vila de Natal, assistir a Parada Natalina e percorrer espaços interativos com a presença de personagens vivos. Ademais, tirar fotos ao lado de peças decoradas e iluminadas e do presépio, além de assistirem espetáculos gratuitos de dança, música e circo. O evento conta ainda com praça de alimentação e brinquedos.

O Natal do Bem 2022, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, terá todos os espaços de visitação acessíveis a deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, o local terá 1,3 mil vagas gratuitas durante todas as noites do evento.

Confira AQUI a programação completa do evento natalina.