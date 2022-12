Homem confessa ter estuprado Luana Marcelo após matá-la

O ajudante de pedreiro, Reidimar Silva Santos, admitiu, nesta sexta-feira (2/12), ter estuprado Luana Marcelo, de 12 anos, depois de morta, configurando necrofilia.

De acordo com a polícia, o homem revelou o abuso durante interrogatório na terça-feira (29), realizado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Reidimar havia confessado, inicialmente, que apenas tinha tentado estuprar a menina, mas como ela mostrou resistência, a estrangulou e não praticou o ato.

Caso Luana Marcelo: sangue e sêmen são encontrados durante perícia na casa do suspeito

Mesmo com a confissão do autor do crime, que contradiz a primeira versão dada por ele, é necessário aguardar os laudos de perícia para confirmação dos abusos.

O corpo de Luana foi enterrado no Cemitério Municipal Jardim da Saudade, nesta sexta-feira.

Luana Marcelo foi morta pelo próprio vizinho

Luana Marcelo desapareceu no domingo (27), após ir à padaria, cerca de 400 metros da casa dela, comprar pão. Após isso, não foi vista mais.

O suspeito do caso, o ajudante de pedreiro Reidimar, disse que matou a menina de 12 anos enforcada após, supostamente, resistir à tentativa de estupro, o que posteriormente contradisse alegando ter cometido tal ato já com a criança sem vida. Além disso, Reidimar confessou que, para ocultar o cadáver, ateou fogo no corpo antes de enterrar a vítima.

De acordo com o acusado, ele convenceu a menina a entrar em seu carro sob justificativa de que devia dinheiro aos pais dela e iria fazer o pagamento.

Caso Luana Marcelo: Justiça mantém prisão de homem que confessou ter matado adolescente

O ajudante de pedreiro foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e segue detido na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Segundo a polícia, Reidimar já foi preso pelos crimes de roubo e estupro. Agora responderá por tentativa de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver.