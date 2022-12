Taxa de assassinatos caem 9% de janeiro a setembro, em Goiás

Goiás registrou uma redução de 9% na taxa de assassinatos de janeiro a setembro deste ano, quando considerado o mesmo período de 2021. Em nível nacional esse número foi mais modesto: apenas 3%. Os dados são do Índice Nacional de Homicídios, criado pelo Portal G1, divulgada nesta sexta-feira (2/12).

O levantamento reúne estatísticas de homicídios dolosos (quando há intenção de matar), latrocínios (roubos seguidos de morte), além de lesões corporais, seguidos de morte.

De acordo com os dados, Goiás registrou 893 ocorrências nos nove primeiros meses do ano, contra 980 no mesmo período do ano passado. Além disso, o estado também se sobrepõe à média do Centro-Oeste, que teve um recuo de apenas 1% no período. Estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul puxaram para cima a média da região, com altas de de 13% e 5%, respectivamente.

No Brasil, Amapá foi a unidade da federação que teve o melhor desempenho no tema – 34% foi a queda registrada no estado. Em contrapartida, maior aumento foi em Rondônia, com 29% de aumento nas taxas de assassinato.

No que tange as morte violentas, Goiás aparece em 22° lugar entre as 27 unidades da federação, com uma taxa de 12,4%. Pernambuco lidera o ranking com 26,3%, seguido por Bahia, com 25,3. Alagoas ocupa a terceira posição, registrando taxa de 24,7, logo depois aparece o Amazonas com 24,3% e Ceará com 24,2%.

Governador comemora queda na taxa de assassinatos em Goiás

O Governador Ronaldo Caiado (UB) comemorou a queda nos índices de assassinatos no estado. De acordo com ele, sua gestão tem adotado uma política de tolerância zero com a criminalidade.

“Esta é uma amostra de que nosso Estado é cada vez mais seguro para seus cidadãos. Aqui, bandido não se cria. Investimos em nossas forças policiais e estamos dando bom exemplo ao Brasil”, afirma o governador.

Além disso, a queda no número de mortes violentas em 2019, em Goiás, quando comparado a 2018, foi de 19%. Em 2020, a queda foi 10% e 2021, de 18%, em relação ao ano anterior.