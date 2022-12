Bombeiros resgatam embarcação que naufragou em Buriti Alegre; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) resgatou neste domingo (4/12), uma embarcação que naufragou no Lago das Brisas, município de Buriti Alegre, à 181 km de Goiânia.

A embarcação, que era um flutuante utilizados para festas e eventos, estava ancorada no Lago das Brisas, próximo ao Povoado de Corumbá Azul, no dia 28 de novembro, quando virou com uma forte chuva que atingiu a região. Não havia ninguém no barco quando afundou.

Utilizando equipamentos de salvamento e amarrações, os bombeiros realizaram, primeiramente, a retirada dos objetos que estavam dentro da embarcação. Em seguida, com a ajuda dois tratores, foi feito o içamento do flutuante até as margens do lago. Veja vídeo:

O salvamento foi finalizado neste domingo após cinco dias de resgate e o material foi deixado aos cuidados do proprietário do barco.

“Não é comum que esse tipo de embarcação naufrague”, disse capitão dos bombeiros

De acordo com o Capitão Ferreira, do 6º Batalhão de Itumbiara, não é comum que esse tipo de embarcação naufrague, posto que é um barco que sempre fica ancorado às margens de rios e lagos.

O flutuante estava equipado com vários objetos de valor como utensílios de cozinha, de quarto, além de TVs e um motor de 80 hp. O valor do prejuízo não foi divulgado. O barco era utilizado para festas e eventos.