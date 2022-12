Campanha de Natal da Vila São Cottolengo arrecada fundos para reforma da unidade

A Vila São Cottolengo, em Trindade, região metropolitana de Goiânia, está realizando uma campanha de Natal, que arrecada fundos para a reforma da unidade.

A Campanha “Doe Aconchego” vem sendo realizada desde 9 de novembro e vai até o dia 10 de janeiro de 2023. Com o dinheiro arrecadado, a instituição vai reformar as Unidades de Internação de Longa Permanência da Vila São Cottolengo, que abrigam mais de 330 pacientes com múltiplas deficiências, sejam elas físicas,visuais, auditivas, motoras ou intelectuais.

E na edição deste ano, a cada R$ 20 doados, o doador concorre a diversos prêmios especiais. O primeiro ganhador receberá uma Moto Fan 160 2023, zero km; o segundo, um Iphone 13 e o terceiro ganhador receberá uma SmartTV 50” UHD 4K da Samsung.

Para quem desejar participar deste ato de amor e solidariedade, poderá adquirir os bilhetes na recepção da Vila São José Bento Cottolengo, com os colaboradores parceiros da instituição ou através do WhatsApp (62) 9965-5347.

O sorteio acontece no dia 18 de janeiro, às 9h, dentro da própria instituição.

A Vila São Cottolengo

Administrada pelos Missionários Redentoristas de Goiás, da Igreja Católica, a Vila São José Bento Cottolengo é um hospital filantrópico fundado em 11 de fevereiro de 1951 pelo Pe. Gabriel Vilela.

A missão da instituição é cuidar de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, promovendo a vida, expressão da fé Católica.

A Vila assiste mais de 330 pacientes com deficiências múltiplas e realiza cerca de 2.700 atendimentos ambulatoriais e educacionais diariamente. Além disso, a unidade conta com 760 colaboradores e toda a obra é mantida por doações e convênio com o SUS.

Com 71 anos de história, o hospital da instituição se tornou referência no tratamento de pessoas com deficiência pelo atendimento personalizado e o carinho dispensado aos internos.