Cine Cultura, em Goiânia, lança curtas goianos em sessão gratuita

Com o encerramento do Festival Internacional Lanterna Mágica, no sábado (3/12), o Cine Cultura, no Centro de Goiânia, retoma sua programação no domingo (4/12), com dois lançamentos na sessão das 20h, que é gratuita. Assim, serão exibidos os curtas-metragens goianos X-Tudão, do diretor Tiago Benetti, e O Jantar, de Ranulfo Borges.

X-Tudão é inspirado em fatos reais, e expõe a fatídica realidade de quem vive em situação de rua em Goiânia. Além disso, O Jantar conta a história de um homem no início de um relacionamento amoroso com uma mulher bem mais jovem, bem como a saga de conhecer os futuros sogros. Dessa forma, a entrada para essa sessão dos curtas-metragens é gratuita e contará com a presença dos diretores e equipes.

Ao longo do domingo, e até a próxima terça-feira (06), seguem em cartaz Contratempos e Paloma. Ademais, O clube dos anjos e Serial Kelly, todos com sessões em novos horários. Confira a programação completa do Cine Cultura abaixo.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Pogramação do Cine Cultura até 6 de dezembro

– Dia 4 de dezembro

14h30 – Contratempos (14)

16h15 – Paloma (16 anos)

18h15 – Serial Kelly (16 anos)

20h – Lançamentos dos curtas-metragens goianos X-Tudão e O Jantar

– Dias 5 e 6 de dezembro

14h30 – Contratempos (14)

16h15 – Paloma (16 anos)

18h15 – Serial Kelly (16 anos)

20h – O Clube dos Anjos (16 anos)