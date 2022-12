Mulher cai em cisterna com cerca de 3 metros de profundidade, em Ipameri

Na manhã deste domingo (4/12), o Corpo de Bombeiros de Goiás resgatou uma mulher que caiu em cisterna de aproximadamente três metros de profundidade, em Ipameri, à 200 km da capital.

De acordo com a corporação, a vítima, que era uma senhora de 48 anos, teria pisado na tampa do poço, quando a mesma cedeu, fazendo com que ela caísse em pé no fundo do reservatório.

O acidente ocorreu na Vila Enedina, no município, e a vítima permaneceu por pouco tempo no poço.

Mulher que caiu em cisterna teve apenas escoriações

Segundo o Sargento Meneses, da 23° Companhia Independente Bombeiro Militar de Ipameri, com a queda, a mulher teve apenas escoriações e esteve consciente o tempo todo. Ela caiu em pé, no entanto, não houve fratura nas pernas.

Os militares usaram técnicas de salvamento terrestre e uma escada para resgatar a vítima. No local, foram realizados os primeiros atendimentos e, após isso, a vítima foi encaminhada para o pronto socorro municipal de Ipameri. A mesma permanece bem.