Alunos da rede municipal de educação apresentam Cantata de Natal em Goiânia

O Coral Vozes em Canto realiza nos dias 7 e 8 de dezembro a Cantata de Natal 2022 no Auditório do Instituto Educacional Emmanuel, no Setor Sul. Serão cerca de 180 vozes infantis, por apresentação, que entoarão diversas canções natalinas e prometem encantar quem for assistir.

Depois de dois anos sem a tradicional cantata de natal, devido as políticas de distanciamento impostas pela pandemia por Covid-19, o projeto retomou as atividades presenciais neste ano, tendo ensaios de segunda a sexta-feira, com a organização da Gerência de Inovação e Projetos Educacionais (Geripe) da SME.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, o projeto proporciona às crianças uma melhor integração social, como também vivvências.

“São experiências, vivências e interações com os elementos da música, com os parâmetros do som, com a percepção musical, que melhoram a integração social e ampliam o repertório das crianças. E assim, eles se expressam melhor com os ensaios e envolvimento, e as produções artísticas”, destaca o secretário.

Veja a programação da Cantata de Natal

O Coral Vozes em Canto se apresentará em dois horários, nos dias 7 e 8 de dezembro, no Auditório do Instituto Educacional Emmanuel, que fica no Setor Sul, em Goiânia. Veja a agenda:

07/12 – 14h e 20h

– 14h e 20h 08/12– 08h30 e 14h

300 estudantes da rede municipal participam do Coral Vozes em Canto

Projeto da Secretaria Municipal de Educação (SME), o Coral Vozes em Canto é composto por 300 estudantes de seis escolas municipais da capital. Além disso, o grupo musical se coloca como uma importante ferramenta de modo que incentiva os estudantes a se envolverem com a música, contribuindo também com a formação integral dos pequenos.

O coral é regido pelas professoras de música Adriana Goulart e Andréa Stewart, sob gerência a professora doutora Raquel Peixoto Ferreira Vieira.

Neste ano, o projeto conta com a participação de crianças e adolescentes matriculados nas escolas municipais São José, Ernestina Lina Marra, Ribas Júnior, Mônica de Castro Carneiro, José Alves Vila Nova e Benedita Luiza da Silva Miranda.