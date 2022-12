Caiado pretende acionar STF contra reajuste de passagem no entorno do DF

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), informou que pretende acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (5/12) contra a decisão do reajuste da passagem de ônibus no Entorno do Distrito Federal. A informação foi divulgada pelo político nas redes sociais na noite deste domingo (4).

A oficialização do aumento foi feita na última sexta-feira (2) e o reajuste chegou até 26% no preço da passagem. Segundo a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (Semob), o reajuste foi feito para evitar um “colapso no transporte coletivo”.

“O aumento reflete uma recomposição e não de criação de lucros e considera diversas variáveis, como o preço do óleo Diesel, lubrificantes, pneus, mão de obra, peças e acessórios para os veículos, chassis e carrocerias, e despesas gerais”, alegaram as empresas que operam no transporte coletivo.

Com a medida, diversas cidades de Goiás localizadas no Entorno do DF foram afetadas. Veja o aumento:

Planaltina de Goiás : de R$ 7,85 para R$ 9,80;

: de R$ 7,85 para R$ 9,80; Luziânia : de R$ 7,40 para R$ 9,25;

de R$ 7,40 para R$ 9,25; Águas Lindas de Goiás : de R$ 7,80 para R$ 9,75

de R$ 7,80 para R$ 9,75 Novo Gama : de R$ 7,30 para 9,15

de R$ 7,30 para 9,15 Cidade Ocidental : de R$ 6 para R$ 7,50;

de R$ 6 para R$ 7,50; Valparaíso de Goiás : de R$ 5,40 para R$ 6,75,

de R$ 5,40 para R$ 6,75, Santo Antônio do Descoberto : de R$ 7,30 para R$ 9,15

de R$ 7,30 para R$ 9,15 Padre Bernardo: de R$ 7 para R$ 8,75

Confira aqui a lista completa do reajuste.

Reajuste de passagem no entorno do DF gera tensão na política

Um tensão política foi criada entre Ronaldo Caiado e Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal. Caiado afirma que a medida afeta mais de 175 mil passageiros e foi tomada sem qualquer consulta ao Governo de Goiás.

“Sem consultar o Governo de Goiás e as prefeituras do Entorno do Distrito Federal, a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (Semob) promoveu um reajuste de até 26% no preço das passagens de ônibus entre o DF e municípios do Entorno. Mas vamos acionar amanhã o STF pedindo a suspensão imediata desse reajuste.”, escreveu no Twitter.

O novo valor começou a ser praticado neste domingo (4), mas Caiado disse que já questionou o STF sobre a decisão.

“O aumento da passagem penaliza 175 mil passageiros que usam essas linhas diariamente. Goiás já questiona no STF a decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de conceder a regulamentação do transporte interestadual daquela região ao Governo do Distrito Federal.

Temos que promover um debate entre a União, os governos de Goiás e Distrito Federal, conjuntamente com as prefeituras do Entorno, e definir o porcentual de subsídio de cada ente para reduzir o valor da passagem, como fizemos na Região Metropolitana de Goiânia.

Não podemos deixar cartéis ditarem a política tarifária do transporte público.”