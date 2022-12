Cmei no Madre Germana II, em Goiânia, receberá nome de Luana Marcelo

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), recebeu os pais da adolescente Luana Marcelo em seu gabinete nesta segunda-feira (5/12). Luana, de apenas 12 anos, foi assassinada na semana passada por Reidimar Silva no Setor Madre Germana II, em Goiânia.

Como forma de homenagem à adolescente e seus familiares, Cruz informou que o Cmei da cidade receberá o nome da menina quando for inaugurado, em 2023. Nas redes sociais, o prefeito prestou condolências à família.

“Recebi em meu gabinete o senhor Robson e a dona Jheiny, pais da Luana Marcelo. Em um momento doloroso como este, é difícil encontrar palavras para expressar o nosso sentimento, mas como pai, consigo imaginar a dor dos enlutados. Para homenagear Luana e sua família, o Cmei no Madre Germana II, que será inaugurado no início de 2023, receberá o nome desta pequena goianiense. É o mínimo que podemos fazer para eternizar o nome de Luana em uma instituição de ensino que será referência na Região Sudoeste. Que Deus possa confortar o coração de cada um e dê forças para superar a dor.”, escreveu.

Caso Luana Marcelo

Luana Marcelo desapareceu no último dia 27 de novembro após ir à padaria que fica cerca de 400 metros de casa. No trajeto de volta ela foi abordada pelo autor que a convenceu a entrar no carro, com pretexto que estava devendo dinheiro aos pais dela.

O homem então a levou para a casa dele e cometeu o crime. À polícia ele confessou que matou Luana enforcada, ateou fogo no corpo, enterrou e jogou cimento por cima da cova. Posteriormente, ele acabou confessando que estuprou a menina depois de matá-la.

O corpo dela foi encontrado no último dia 29 de novembro, dois dias após o desaparecimento. O velório e sepultamento foram realizados na sexta-feira (2) e marcados por muita comoção.

