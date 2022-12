Coral Vozes em Canto realiza a Cantata de Natal 2022, em Goiânia

O Coral Vozes em Canto, composto por 300 estudantes de seis escolas municipais, realiza a Cantata de Natal 2022, nos dias 7 e 8 de dezembro, no Auditório do Instituto Educacional Emmanuel, no Setor Sul, em Goiânia. Assim, cerca de 180 vozes infantis, por espetáculo, entoarão canções natalinas em quatro apresentações.

Após dois anos sem Cantata de Natal presencial e atividades remotas, em virtude da pandemia, o projeto retomou as atividades presenciais em 2022. Desse modo, os ensaios vêm acontecendo de segunda a sexta-feira, conforme organização da Gerência de Inovação e Projetos Educacionais (Geripe) da SME.

No dia 7, as apresentações acontecem às 14h e também às 20h. Além disso, no dia 8, ocorrem às 8h30 e também às 14h.

Mais sobre o Coral

O Coral Vozes em Canto é um projeto da Secretaria Municipal de Educação (SME). Desse modo, incentiva o envolvimento dos estudantes com a música e contribui com a formação integral das crianças. De acordo com o secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, a participação no coral proporciona e viabiliza aos estudantes o processo de musicalização.

O grupo é regido pela educadora musical e professora Adriana Goulart, e conta com a correpetição da educadora musical e professora Andréa Stewart, e gerência da professora doutora Raquel Peixoto Ferreira Vieira. Em 2022, o projeto atende crianças e adolescentes matriculados nas escolas municipais São José, Ernestina Lina Marra, Ribas Júnior, Mônica de Castro Carneiro, José Alves Vila Nova e Benedita Luiza da Silva Miranda.

Serviço: Cantata de Natal Coral Vozes em Canto 2022

Quando: 7/12 – 14h e 20h | 8/12 – 8h30 e 14h

Local: Auditório do Instituto Educacional Emmanuel – Avenida Cora Coralina, nº 407 – Setor Sul

Entrada: Gratuita