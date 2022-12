Pedido de remédios de alto custo passa a ser feito pela internet, em Goiás

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), está tornando o processo de solicitação de remédios de alto custo pelo SUS, totalmente digital.

A partir desta segunda-feira (05), pacientes que precisarem dos medicamentes de alto custo poderão fazer suas solicitações através Portal Expresso, site de serviços digitais do Governo de Goiás. Antes, para terem acesso aos remédios, pacientes goianos precisavam se deslocar até a Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac) ou fazer o pedido via e-mail.

A novidade que já estava em fase de testes para usuários de municípios do interior será disponibilizada para todos os goianos.

Para solicitar o remédio, o procedimento é simples: basta acessar o Expresso no endereço www.go.gov.br, com login e senha utilizados na plataforma Gov.br. e procurar pelo serviço “Solicitar Medicamentos de Alto Custo – CEMAC JB”. Além disso, o prazo para a retirada do medicamento leva até cinco dias.

De acordo com o diretor-geral da Cemac, Roney Pereira Pinto, a digitalização do serviço promove o bem-estar do paciente, que agora poderá fazer o pedido na comodidade de casa.

“Antes, a pessoa entregava os documentos na central, esperava a resposta, depois tinha de levar a documentação novamente, caso faltasse algum documento. Após isso, tinha de ir buscar o medicamento. O novo sistema diminui o vai e vem do usuário”, explica. A autorização para retirada leva cinco dias.

Goiás se torna pioneiro no Brasil a implantar solicitação de remédios de alto custo, via online

O Governo de Goiás criou, por meio da equipe de tecnologia da Secretaria de Saúde, o sistema Farmácia Digital, iniciativa inédita no Brasil. Com a ferramenta inovadora, o Governo Federal motivou o governo goiano a apresentar a plataforma à outras unidades da federação.

Além disso, o estado tem buscado certificação do sistema, que também permite fazer consulta, renovação e acompanhamento de processos.

A Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac) já disponibiliza 147 medicamentos utilizados no tratamento de 102 doenças, entre elas síndromes graves e problemas de saúde crônicos.

De acordo com o levantamento da SES, a unidade presta atendimento a mais de 1,3 mil pessoas por dia e possui 60 mil pacientes ativos cadastrados.

Todos os dias, são registrados entre 80 e 150 novos cadastros de usuários, que com a implantação da plataforma, não mais precisão de se deslocar até a unidade.