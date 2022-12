Cine Cultura recebe 14ª Crash, Mostra Internacional de Cinema Fantástico

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, sedia a partir desta quarta-feira (7/12), a 14ª Crash – Mostra Internacional de Cinema Fantástico. Assim, a programação inclui ficção científica, a fantasia e o terror, bem como debates e lançamentos de livros. Além disso, o evento terá mostra competitiva de longas e curtas-metragens que concorrem nas categorias de Melhor Curta Nacional, Melhor Curta Internacional, Melhor Longa-metragem.

Nesta edição da Crash, o público também irá conferir mostras em homenagem a atriz Débora Munhyz, estrela de Amor Só de Mãe (Dennison Ramalho). Ademais, ao cineasta Nilson Primitivo – expoente do cinema marginal contemporâneo, falecido precocemente este ano. Na abertura oficial do evento, às 19 horas, Marcello Quintanilha, criador da arte desta edição e ganhador do Prêmio Jabuti 2022, lançará e autografará seu mais novo livro “Alimenta Estes Olhos”.

Mais sobre a mostra

A 14ª Crash – Mostra Internacional de Cinema Fantástico segue em Goiânia até este domingo (11/12), com programação completamente gratuita. Dessa maneiras, traz ainda o filme convidado “Three Ways to Dine Well” (Três maneiras de jantar bem). É um vídeo-ensaio da diretora e pesquisadora inglesa Alison Peirse, pioneira nos estudos sobre as contribuições das mulheres ao horror cinematográfico. Ela concedeu entrevista exclusiva à também pesquisadora e curadora desta edição, Beatriz Saldanha, para o catálogo da mostra.

Mais de 500 filmes de diversos países foram inscritos nesta edição. Dessa forma, a seleção dos 93 melhores, de 21 países, foi realizada por uma equipe de curadoria. Ela é formada por Carlos Primati e Beatriz Saldanha, especialistas em cinema de gênero. Além disso, por Gurcius Gwedner, cineasta udigrudi (cinema experimental/marginal), e André LDC, crítico de cinema.

A edição 2022 da Mostra Crash conta com 33 produções nacionais e 60 internacionais. Assim, são 75 curtas e sete longas participam da Mostra Competitiva. A sessão em homenagem à Débora Munhyz contará com dois curtas e um longa. Ademais, a Mostra Nilson Primitivo exibirá seis curtas e um longa. Soma-se à programação o filme convidado de Alison Peirse.

Os países que mais têm obras na 14ª Crash são: Brasil, com 22; Espanha, com 17; em terceiro a França, com 11; e em quarto a Alemanha, com seis.

Vencedores

Os vencedores na Mostra Competitiva da Crash serão anunciados no dia 19 de dezembro, por meio do site das redes sociais da MMarte Produções (@mmarte_producoes). Os ganhadores serão escolhidos por um júri composto pelos cineastas, diretores e produtores Petter Baiestorf (SC), Alex Vidigal (DF) e Márcia Deretti (GO).

Confira a programação completa de filmes, debates e lançamentos de livros no site do evento: www.mostracrash.com.

Serviço: 14ª CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico | Cine Cultura

Quando: 7 a 11 de dezembro de 2022

Horário: a partir das 15h

Onde: Cine Cultura – Centro Cultural Marietta Telles Machado, Praça Cívica – Centro

Classificação indicativa: 18 anos

Entrada: Gratuita