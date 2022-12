Feirão de empregos em Anápolis oferta mais de 5 mil vagas de trabalho e cursos profissionalizantes

Acontece nesta quarta e quinta-feira (7 e 8/12), das 8h às 17h, um Feirão de empregos em Anápolis, que contará com mais de 5 mil vagas de trabalho e cursos profissionalizantes, além de emissão de RG, apoio com Seguro Desemprego e Carteira de Trabalho, evento terá palestra motivacional e atendimento sobre MEI e crédito a empresários.

A realização do evento é do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Retomada (SER), e a Prefeitura de Anápolis. Além das oportunidades de emprego na região, serão ofertadas outras 10 mil distribuídas por todo o Estado.

De acordo com o titular da SER, César Moura, o objetivo é garantir trabalho e renda aos goianos. “Estamos empenhados em garantir que os goianos tenham acesso ao trabalho e à renda. Não podemos deixar de lado a questão da profissionalização da mão de obra, por isso ofertamos vários cursos gratuitos de curta duração”.

Na parte de cursos profissionalizantes, há diversas opções gratuitas ofertadas pelo Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), como confeiteiro: bolos e tortas; culinária: massas; design de sobrancelhas; alongamento de unhas; massagista e barbeiro. Já para quem deseja ter aulas online, pode optar pelos cursos de controle de qualidade, auxiliar pedagógico, fotografia com celular, inglês instrumental, e atendente de farmácia.

Durante o evento também serão entregues cartões do programa Mães de Goiás e kits do programa Aprendiz do Futuro, além de atendimentos como emissão do registro civil, passaporte do idoso, passe livre da pessoa com deficiência, carteira do autista e serviço de corte de cabelo.

Outros serviços no Feirão de empregos em Anápolis

O evento também possibilitará atendimento a micro e pequenos empresários, com oferta de crédito de R$ 5 mil sem juros ou sem aval, além disso, os empreendedores também terão opção de consultoria e apoio como Microempreendedor Individual (MEI), oferecidos pelo Sebrae. No local, a GoiásFomento também apresentará linhas de crédito voltadas a empreendedores de Anápolis e região.

Haverá, ainda, uma unidade móvel do Hemocentro de Goiás coletando doações de sangue das 8h às 16h.