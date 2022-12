Goiânia e outras cidades de Goiás recebem Caravana de Natal Coca-Cola

A Coca-Cola irá realizar, mais uma vez, a sua famosa e tradicional Caravana de Natal, que circulará por Goiânia, e outros sete municípios de Goiás. Assim, ao todo, 66 cidades do Brasil receberão os caminhões da marca de refrigerantes conhecida em todo o mundo.

A Caravana de Natal faz sucesso há quase três décadas, desde que apareceram pela primeira vez em um anúncio de TV em meados dos anos 1990. Dessa maneira, têm sido um símbolo do início do período de festas de final de ano.

O tema de Natal da Coca-Cola em 2022 é “O Natal Sempre Encontra O Caminho”, e deve reunir milhares de pessoas pelas ruas de todo o país.

Cronograma da Caravana de Natal 2022 em Goiânia

Em Goiânia, a Caravana de Natal da Coca-Cola ainda percorrerá a cidade nos dias 6, 8 e 12 de dezembro. Assim, no dia 6, deve passar por UniAlfa Perimetral, Vila Mutirão, Jardim Primavera, Portal Shopping e Shopping Cerrado.

Além disso, no dia 8, será a vez de do Plaza D’oro Shopping, Praça Tamandaré, Shopping Bouganville e Goiânia Shopping receberem a Caravana. Já no dia 12, passa pelo Shopping Cidade Jardim, República Street Mall e o Passeio das Águas Shopping.

Em Goiás

No estado de Goiás, outras sete cidades receberão a Caravana de Natal. Desse modo, passa por Trindade, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Caldas Novas, bem como Anápolis, São Luís dos Montes Belos e Pirenópolis.

Ao todo, cinco caminhões decorados, percorrerrão as cidades, trazendo como destaque o Papai e a Mamãe Noel, em desfile pelas ruas dos municípios encantando o público, durante 12 dias.

Assim, passa por Rio Verde, no dia 7, Anápolis, no dia 9, e Pirenópolis, no dia 10, e ainda em Aparecida de Goiânia, no dia 11 de dezembro.