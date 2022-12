Homem que matou Luana Marcelo é investigado pelo sumiço de outra adolescente

O ajudante de pedreiro Reidimar Silva, assassino confesso de Luana Marcelo, virou alvo de outra investigação que apura o sumiço de outra adolescente em Goiânia. O caso do desaparecimento de Thaís Lara da Silva foi reaberto por causa das semelhanças com o caso de Luana Marcelo.

Thaís Lara, sumiu em 2019 e tinha 13 anos na época. Ela morava no mesmo bairro onde Luana sumiu, no Madre Germana 2. Outra semelhança entre os desaparecimentos é que as duas não tinham hábito de sair de casa sem avisar e eram ligadas à família.

As duas adolescente sumiram após saírem sozinhas no bairro onde moravam. Outro detalhe é que Reidimar também era vizinho de Thaís, assim como de Luana. Em 2019, quando a menina desapareceu, ele estava em liberdade condicional depois que saiu da prisão por estupro.

Agora, com o caso reaberto, o Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID) deve ouvir testemunhas e o próprio suspeito do crime. Além disso, a Polícia Civil deve fazer novas apurações, especialmente na casa onde Reidimar morou, pois há possibilidade de encontrar ossada.

Desaparecimento de Luana Marcelo

Luana Marcelo desapareceu no dia 27 de novembro, depois que saiu de casa para ir à padaria. O homem a abordou no caminho de volta e a convenceu a entrar no carro. “Ela que entrou porque ela quis, não forcei ela a nada. Disse que tava devendo dinheiro para os pais dela e ia levar ela lá.”.

Posteriormente, ele levou Luana para sua casa, tentou estuprá-la, mas acabou matando e enterrando o corpo da adolescente no quintal. Ele confessou à polícia que praticou necrofilia com o corpo da menina.

Até a divulgação desta reportagem a defesa de Reidimar não foi localizada.