ANTT deve assumir gestão do transporte público no Entorno após desistência do DF

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou, nesta terça-feira (6/12), que vai assumir novamente a gestão do transporte público na região do Entorno após a desistência do Governo do Distrito Federal (DF) da administração do serviço.

A decisão foi tomada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) após uma reunião com representantes do Governo de Goiás, municípios do entorno e empresas responsáveis pelo transporte coletivo na região.

A medida adotada vem depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) barrou um aumento de 26% no preço das passagens de ônibus na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).

O pedido de anulação do reajuste foi feito pelo Governo de Goiás, que justificou que sequer foi consultado sobre a decisão do aumento tarifário. De acordo com o governador Ronaldo Caiado, 175 mil passageiros que usam as linhas diariamente seriam penalizados com tal reajuste.

Em nota, a ANTT informou que recebeu o pedido para desfazer o convênio de gestão e fiscalização do transporte, nesta terça-feira (6). A agência explicou que pretende avançar com a criação de um consórcio entre as unidades da federação para que seja executada uma gestão compartilhada do transporte.

Confira a nota na íntegra:

“A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) recebeu, nesta terça-feira (6/12), o pedido do Governo do Distrito Federal (GDF) para desfazer o convênio celebrado para gestão e fiscalização do serviço semiurbano entre o DF e as cidades do entorno.

Ainda na tarde de hoje (6/12), a diretoria da ANTT se reuniu com representantes do Governo do Distrito Federal, do Governo de Goiás, de municípios do entorno e de empresas para iniciar as tratativas administrativas para a transferência do serviço e retomada da gestão do transporte semiurbano.

A Agência ressalta que tem mantido constante diálogo com os governos do Distrito Federal e de Goiás, no sentido de buscar melhorias para o sistema do transporte semiurbano de passageiros e pretende avançar rapidamente com a formação de um consórcio interfederativo para gestão compartilhada do semiurbano com os entes citados no sentido de buscar a integração do sistema e melhorias para a população”.