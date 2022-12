Após denúncia da avó, ex-padrasto é preso por estuprar enteada, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta quarta-feira (7/11), um homem de 31 anos acusado de estuprar enteada de 7 anos de idade na capital goiana. A ação foi cumprida pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com o delegado Wesley Silva, a investigação teria iniciado após a avó materna da criança procurar a especializada e informar sua preocupação com a neta, que estaria entrando precocemente no período de puberdade. À polícia, a avó expôs a aflição de que a criança poderia estar sendo violentada sexualmente.

A partir de então, diversas diligências foram realizadas com a vítima, tanto no viés social, quanto no médico, com o objetivo de concluir se, de fato, a criança tinha sido submetida a alguma interação de cunho sexual.

Com a investigação, verificou-se que havia sinais de violência sexual contra a menina e que as práticas delitivas estavam vindo do ex-padrasto da criança, que é natural do estado do Pará.

Acusado de estuprar enteada, respondia processo por estupro de vulnerável no Pará

De acordo com a polícia, o homem acusado de estuprar a própria enteada respondia um processo de estupro de vulnerável no estado do Pará.

Sendo investigado pela polícia goiana, o homem de 31 anos planejava fugir para o seu estado natal como forma de escapar das acusações de mesmo teor que enfrenta em Goiás.

Com a prisão decretada, foi ainda encontrada uma arma de fogo em posse do investigado, a qual foi recolhida pela equipe da DPCA da capital. O preso foi encaminhado à unidade prisional e se encontra à disposição do judiciário.