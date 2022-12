Árvore de Natal do Vaca Brava, em Goiânia, é inaugurada

A iluminação da árvore de Natal flutuante do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia foi acionada na noite desta quarta-feira (7/12). Assim, a cerimônia contou com apresentação da banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM), e show pirotécnico.

Montada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a árvore de Natal flutuante é sustentada por uma balsa colocada no centro do lago do Parque Vaca Brava. Dessa forma, alcança altura recorde de 21 metros, sendo considerada a terceira maior da categoria no Brasil.

“São 500 mil mini lâmpadas de LED, nas cores branco frio, branco morno, azul e vermelho. Além disso, a nossa árvore foi equipada com bastões luminosos que formam uma chuva de meteoros, proporcionando uma belíssima experiência visual em um dos principais cartões-postais da cidade”, destacou o presidente da Comurg, Alisson Borges.

Goiânia iluminada

Além do Parque Vaca Brava, outros 18 pontos de Goiânia tiveram a iluminação de Natal acionada, nesta quarta-feira. Dessa forma, entre eles estão o Grande Hotel, no Setor Central; o Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, no Jardim Goiás. Além disso, a a Praça Matriz, no Setor Campinas.

No total, foram utilizadas 1 milhão de mini lâmpadas de LED na decoração que, desde o ano passado, é descentralizada, contemplando as sete regiões de Goiânia.

Nesta sexta-feira (9/12), as decorações de Natal do Parque Mutirama e da Praça Tamandaré, em Goiânia, serão inauguradas. Assim, o prefeito Rogério Cruz irá entregar a chave da cidade para o Papai Noel, às 19h, no Parque Mutirama. Além disso, em seguida, a comitiva segue para a Praça Tamandaré, para inauguração da iluminação natalina, que neste ano tem como tema “Sonho de Natal”.