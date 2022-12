Decorações de Natal do Mutirama e Praça Tamandaré são inauguradas

As decorações de Natal do Parque Mutirama e da Praça Tamandaré, em Goiânia, serão inauguradas nesta sexta-feira (9/12). Assim, o prefeito Rogério Cruz irá entregar a chave da cidade para o Papai Noel, às 19h, no Parque Mutirama. Além disso, em seguida, a comitiva segue para a Praça Tamandaré, para inauguração da iluminação natalina, que neste ano tem como tema “Sonho de Natal”.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) foi a responsável pelo projeto e execução das decorações de Natal em do Mutirama, da Praça Tamandaré, Rua 44, Avenida Contorno e ruas adjacentes, bem como de praças no Jardim Goiás e regiões Sudoeste e Noroeste de Goiânia. A decoração pode ser vista até dia 6 de janeiro de 2023, Dia de Reis.

Novidades

Na Praça Tamandaré, a solenidade acontece às 20h30, com a inauguraçãpo do tradicional túnel iluminado, do presépio e demais decorações. Além disso, o local vai contar com a apresentação da banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM). “A inauguração marca o início das festas natalinas em nossa cidade, e a Seinfra traz um projeto de decoração inovador, que vai encantar a todos neste final de ano”, pontua Denes Pereira, titular da Seinfra.

O Parque Mutirama traz novidades na decoração, como uma árvore de Natal de 35 metros de altura, uma das maiores de Goiânia. Desse modo, a estrutura é automatizada, com a iluminação mudando de acordo com a música ambiente, além das representações dos Reis Magos. A prefeitura também instalou figuras de anjos sobre o Túnel Jaime Câmara, na Avenida Araguaia.