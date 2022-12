Fecomércio prevê alta de 14% nas vendas de Natal, em Goiás

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) prevê um aumento de 14% nas vendas de Natal, em relação ao mesmo período do ano passado, em Goiás. O bom resultado é uma análise em conjuntura das pesquisas de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) e Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) realizada, também, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com o consultor de assuntos econômicos da Fecomércio-GO, Bruno Ribeiro, o baixo desemprego observado em Goiás ao longo de oito anos, como também o crescimento do PIB goiano, que é o melhor em dez anos, favorece o bom cenário no mercado do estado.

“Quando você une essas duas informações com os dois dados das pesquisas da CNC/Fecomércio, tudo aponta para o fato de que o empresário está cada vez mais confiante, ao passo que a intenção de consumo de famílias, em todas as faixas etárias, está numa tendência crescente”, pontua Ribeiro.

Otimismo do empresariado e alta no ICF são destaques positivos para as vendas de Natal

Além disso, o especialista em assuntos econômicos destaca o fato de a confiança dos empresários estar em alta, mesmo com a mudança de governo que ocorre no próximo dia 1° de janeiro. “Com um novo governo, era de se esperar que, com essa perspectiva econômica mais desafiadora, o otimismo diminuísse, mas ele está aumentando. Isso demonstra que o empresário goianiense está cada vez mais otimista e mais preparado para enfrentar os grandes dilemas em relação ao futuro”, analisa.

Outro aspecto positivo para a projeção das vendas de Natal é a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), que está em uma curva ascendente. De acordo com Ribeiro, famílias consumindo mais é sinônimo de maior geração de empregos, mesmo com o crescimento do endividamento das famílias goianas (58%), que ainda permanece bem abaixo da média nacional (79,8%).

“A perspectiva está ainda no cenário muito otimista, não só pela confiança do empresário nesses patamares altos, como também na geração de emprego e em relação a geração de riquezas que tem relação direta com o PIB Goiano. Tudo isso tende a fazer com que mesmo com o aumento do endividamento isso ainda é um fator benigno”. explica Ribeiro.

PIB goiano acima da média nacional

De acordo com o Ministério da Economia, o PIB goiano deve ficar na faixa de 4%, enquanto o nacional deve atingir 1,7%, colocando o estado como um dos melhores PIBs do país. “A gente percebe uma elevação de mais do que o dobro da média nacional”, afirma o consultor.

Perspectivas para 2023

Segundo o consultor de assuntos econômicos da Fecomércio-GO, é esperado um cenário desafiador para o ano de 2023, sobretudo, com a questão das despesas do governo federal.

Tramita em Brasília uma PEC que aumenta o teto de gastos que, segundo o Bruno, pode gerar certa dificuldade em termos de redução de juros, o que causa um impacto direto nas dívidas públicas e, consequentemente, uma retração do mercado consumidor. No entanto, ele explica que mesmo com este cenário Goiás está bem preparado, porque o índice de endividamento das famílias goianas é um dos menores do país.