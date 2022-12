Internado em São Paulo, Ronaldo Caiado passa por cirurgia cardíaca

O governador Ronaldo Caiado (UB) foi internado na manhã desta quinta-feira (8/12), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para a realização de uma cirurgia de revascularização do miocárdio.

De acordo com o boletim médico divulgado no início da tarde desta quinta-feira, foram realizados alguns exames de rotina no chefe do executivo goiano, onde foram constatadas obstruções coronarianas, fazendo-se necessário submetê-lo à procedimento conhecido como ponte de safena, tipo de cirurgia cardíaca na qual se faz uma ponte por cima do local obstruído ou com estreitamento.

Procurada pelo Portal Dia, a assessoria de comunicação do governador disse que ele “passa bem” e que “não há nada sério”, informação que é, também, confirmada pelo boletim médico. Além disso, Ronaldo Caiado permanecerá internado para recuperação, pelos próximos dias.

Em 2019, Ronaldo Caiado passou por cateterismo

Em 2019, após uma forte dor no coração, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado foi submetido à um procedimento de cateterismo, que é um exame capaz de diagnosticar obstruções nos vasos sanguíneos que irrigam o coração, como também outros problemas estruturais do órgão.

Com o exame, a equipe médica do governador optou pela realização de angioplastia para desobstruir o fluxo sanguinário para o coração.