PF cumpre mandados contra suspeitos de fraude previdenciária em Goiás

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta quinta-feira (8/12) para combater fraude previdenciária em Goiás. Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão contra os suspeitos.

Conforme apontam as investigações, o grupo é suspeito de invadir o sistema do Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) e reativar benefícios previdenciários suspensos, em sua maioria, de pessoas que já faleceram.

Operação apura fraude previdenciária em Goiás

De acordo com a PF, três mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos nas residências os investigados, localizadas em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

As investigações apontaram que, em quatro oportunidades, os suspeitos instalaram dispositivos eletrônicos nas dependências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Goiânia, com a intenção de invadir a rede de informática e possibilitar o acesso remoto aos sistemas corporativos da previdência. Com isso, conseguiram reativar benefícios, gerando altos valores acumulados.

A PF informou que foi a própria Gerência Executiva do INSS identificou os dispositivos e acionou a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT) e a Polícia Federal.

Segundo a corporação, os envolvidos podem responder pela prática dos crimes de estelionato qualificado, furto qualificado e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 17 anos de reclusão. Os suspeitos não foram identificados à imprensa, por isso, o Portal Dia não localizou as defesas.

A operação foi batizada de “Terceiro Dia”, fazendo alusão às atividades criminosas que eram praticadas, que envolviam o desbloqueio de benefícios de pessoas já falecidas.