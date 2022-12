Brasil perde pra Croácia nos pênaltis e está eliminado da Copa Mundo 2022

O sonho do hexa foi adiado novamente. A seleção brasileira perdeu para a Croácia nas quartas de final e foi oficialmente eliminada da Copa do Mundo 2022. Os croatas levaram a melhor nos pênaltis e avançam na competição.

Essa é a quinta eliminação seguida do Brasil para europeus em Copas. A primeira foi em 2002 para a França , 2010 para a Holanda, Alemanha (2014), Bélgica (2018) e Croácia (2022).

Empate leva jogo para cobrança de pênaltis

O primeiro tempo do jogo foi marcado por dificuldades da seleção brasileira, por que quem teve o controle do jogo foi a Croácia. Apesar de tenso, o primeiro tempo terminou sem emoção.

O Brasil voltou mais animado para o segundo tempo e criou grandes possibilidades de gols. Aos nove minutos, Richarlison tocou para Neymar que acabou perdendo o lance.

Aos 35 minutos, já com a troca de Raphinha por Antony e Vini por Rodrygo, outra oportunidade de sair do desempate foi criada com chute de Paquetá, mas o goleiro croata defendeu.

Transporte coletivo: Goianira é a terceira cidade a implementar a Meia Tarifa no transporte coletivo

O empate no tempo regular levou as seleções para a prorrogação. No fim do primeiro tempo, Neymar venceu a barreira dos croatas e marcou 1×0 para o Brasil. No segundo tempo, aos 11 minutos, a Croácia chegou com o empate para a aflição dos brasileiros.

Brasil perde pra Croácia nos pênaltis

Com o empate no tempo regular e prorrogação, a disputa teve que ser decidida nos pênaltis. Porém o Brasil acabou levando a pior e perdendo por 4 a 2.

A Croácia começou a cobrança e fez o primeiro gol com Vlasic. Rodrygo fez a primeira cobrança para o Brasil e perdeu com a defesa de Livakovic. Majer fez o segundo para a Croácia e, em seguida, Casemiro marcou o primeiro para a seleção brasileira.

A terceira cobrança croata foi feita por Modric, que converteu. O segundo e último gol do Brasil nos pênaltis foi marcado por Pedro. Orsic mandou a bola para rede e abriu 4×2 para a Croácia.

Por fim, Marquinhos fez a última cobrança brasileira e mandou a bola na trave direita, eliminando o Brasil da Copa do Mundo do Catar.