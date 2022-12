‘Decretos Reais’: 2º EP póstumo de Marília Mendonça chega às plataformas digitais

Já está disponível em todas as plataformas digitais o segundo EP póstumo da cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro de 2021, aos 26 anos. O primeiro trecho do projeto foi lançado em julho deste ano.

O novo compilado conta com músicas extraídas da live ‘Serenata’, realizada por Marília no dia 15 de maio de 2021, durante a pandemia de Covid-19. As faixas estão disponíveis em todas as plataformas digitais de músicas e no YouTube.

Ao todo, seis regravações canções compõem a segunda parte do EP póstumo ‘Decretos Reais’, incluindo a faixa ‘Leão’, lançada em parceria com o cantor Xamã. Outras faixas são:

Pra falar a verdade – (Daniel)

Morango do nordeste – (Lairton dos teclados)

Café da manhã – (Roberto Carlos)

Nem é bom lembrar – (Zezé di Camargo & Luciano)

Uma vida a mais – (Maiara & Maraisa)

A primeira parte do EP foi lançado às vésperas do aniversário da cantora, que completaria 27 anos. No volume 1, diversos clássicos foram eternizados na voz da cantora, como ‘Te Amo Demais’, ‘Te Amo, Que Mais Posso Dizer’, ‘Não Era Pra Ser Assim’ e ‘Sendo Assim / Muito Estranho’.

Outros lançamentos póstumos de Marília Mendonça

A última gravação de Marília Mendonça foi feita em parceira com a dupla Guilherme e Santiago, para o DVD “Perfume Novo”. No projeto da dupla, além de Marília, também houve a participação de Gustavo Mioto, Luana Prado e Bruno e Marrone.

O feat da dupla com Marília Mendonça é muito esperado, porém só será lançado em janeiro de 2023, segundo a assessoria da dupla. A faixa inédita com Marília leva o título de “Se ele soubesse” e foi gravada no dia 28 de outubro de 2021, em Goiânia, uma semana antes do acidente que vitimou a cantora.

Rainha da sofrência

Marília Mendonça, a eterna Rainha da Sofrência, continua espalhando seu legado mesmo após mais de um ano da sua morte. Em 2022, a cantora dominou as paradas do streaming do Brasil e chegou a ocupar a 1º posição no ranking nacional de artistas mais ouvidos do país.

Os lançamentos dos discos póstumos deixou Marília entre assuntos mais comentados na internet e nas redes sociais. Isso porque os fãs fizeram questão de registrar a saudade e admiração que têm pela cantora.